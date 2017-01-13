В Лондоне за обед можно расплатиться спортом- 13.01.2017 13:57
Для здорового образа жизни и занятий спортом многим не хватает мотивации. Исправить ситуацию решили представители сети английских фитнес-клубов David Lloyd Clubs.
Так, в Лондоне была открыта небольшая кофейня, где можно перекусить, при этом, в качестве оплаты принимается выполнение физических упражнений.
Небольшое заведение получило название Run for Your Bun. Шестиминутная программа упражнений - такова плата за небольшой ланч. В составе данной программы - приседания, отжимания, упражнения на пресс, занятия на велотренажере, а также на беговой дорожке.
После выполнения упражнений посетитель может расчитывать на вкусное поощрение - порцию овощей, дополненных на выбор копченым лососем либо жареным сыром халуми, изготовленным из козьего молока.
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