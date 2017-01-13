



В Черновцах открылся новый Паб Бартка - 13.01.2017 13:40

В Черновцах открылось новое заведение - Паб Бартка, который приглашает гостей отдохнуть и насладиться отличным времяпрепровождением в приятной атмосфере.

Тел. (050) 750-99-99. Адрес: ул. Головная, 124.

Для посетителей предлагается широкое разнообразие вкусных и полезных блюд. В меню представлен широкий ассортимент первых и вторых блюд, различных закусок на любой вкус, а также десертов. Также предлагается широкий выбор мясных стейков не только из Украины, но и из других стран.

Дополнить трапезу можно прекрасными напитками. Представлены различные сорта пива, а также насыщенная винная карта, которая удивит своим разнообразием.

Посетите Паб Бартка и получите настоящее удовольствие от вкусных блюд и напитков.

Платиновая Буковина, Черновцы

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