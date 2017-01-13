



Против Гонтаревой в НАБУ завели дело - 13.01.2017 13:22

Производство против Главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, а также директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц Константина Ворушилина было зарегистрировано в Национальном антикоррупционном бюро Украины.

О старте расследования в своем Facebook сообщил прокурор ГПУ Владислав Куценко.

Куценко подчеркнул, что Гонтарева и Ворушилин нанесли вред экономике Украины, приняв решения по занижению стоимости активов ликвидированных банков.

По его словам, у 68 ликвидируемых банков активы были занижены искусственно с 415 миллиардов гривен до 99,4 миллиардов гривен. Данное решение было принято для того, чтобы продать подконтрольным субъектам активы практически за бесценок. На экономике это сказалось пагубным образом, а вкладчики этих банков потеряли свои деньги, так как им массово не выплачивались долги по вкладам.

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