



Ученые создали узел на молекулярном уровне - 13.01.2017 12:33

Самый плотный в мире узел был создан химиками в Манчестерском университете. Особенности данного узла состоят в том, что он состоит из азотсодержащих хлорорганических молекул, которые состоят в свою очередь из 192 атомов. Общая длина их равняется 20 нанометров.

В данной структуре несколько пересечений, каждое из которых удалено друг от друга на расстояние 24 частиц.

Ученые отмечают, что им удалось создать кельтский узел, который считается одним из самых сложных.

Данная структура была образована в процессе самосборки. Накручивание нитей осуществлялось на ионы металлов, в результате чего возникли пересечения. Исследователи отмечают, что создание суперпрочных узлов на молекулярном уровне позволит создавать материалы с уникальными показателями плотности.

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