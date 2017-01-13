



Ученые создали искусственное сокращающееся сердце - 13.01.2017 12:04

Ученые Массачуссетской больницы смогли создать клетки внешней оболочки сердца - эпикарда. При этом, в качестве материала они использовали особые стволовые клетки.

Клетки эпикарда были созданы в сотрудничестве с выпускниками кафедры микробиологии Гарвардского университета.

Особенность нового материала состоит в том, что в результате взаимодействия органа с разрядами электричества происходит сокращение.

Выращенные в искусственных условиях сердца через 120 дней подвергли воздействию электрических зарядов. Как показхали эксперименты, органы демонстрируют электропроводимость и способность сокращаться. Тепень ученые заняты определеием возможности быстрого роста клеток, благодаря чему риск отторжения человеческим организмом искусственного органа будет снижен, и такие сердца будут доступны для трансплантации.

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