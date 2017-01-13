



Приговор Януковичу озвучат до апреля 2017 года - 13.01.2017 10:28

По словам главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, приговор экс-президенту Виктору Януковичу могут озвучить до апреля текущего года. Так, уже до конца января планируется подать в суд обвинительный акт.

Матиос также отметил, что ввиду объема доказательной базы, которую предстоит предоставить, количеству свидетелей, выйти на приговор суда первой инстанции можно будет уже через два месяца. Возможные проблемы при рассмотрении данного дела моргут возникнуть в отношении формирования коллегии судей и прияжных. Примечательно, что генпрокурор Украины Юрий Луценко намерен войти в состав группы прокуроров и поддерживать лично государственное обвинение в суде по делу Януковича.

Отметим, что разрешение на задержание бывшего президента Виктора Януковича, а также его доставки в суд, было предоставлено Печерским районным судом города Киева 14 декабря 2016 года. Суд так удовлетворил ходатайство военного прокурора Кривенко касаемо разрешения на задержание Януковича лля того, тчобы он принял участие в в рассмотрении ходатайства о назначении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее, 28 ноября 2016 года, глава ГПУ Юрий Луценко объявил в Святошинском районном суде Киева о подозрении Виктору Януковичу в совершении государственной измены. Текст был оглашен в устном порядке, и на все известные адреса Януковича были отправлены сообщения о подощрении. Представители военной прокуратуры вручили адвокату Януковича Игорю Федоренко, который присутствовал в суде, текст подозрения после оглашения.

Платиновая Буковина

Всі новини