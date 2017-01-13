Вкладчикам банка Михайловского приостановили выплаты

- 13.01.2017 10:11
Вкладчикам банка Михайловского приостановили выплаты

Выплаты вкладчикам банка Михайловский временно прекращаются с 13 января. Причина этого состоит в необходимости дополнения реестра вкладчиков банка. Информацию об сообщили на сайте Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Для осуществления технологического цикла есть необходимость дополнить Общий рееств кладчиков, которые имеют право на компенсацию средств за счет средств Фонда гаратирования. Ввиду этих причин выплата компенсаций по депозитам вкладчикам банка Михайловский будут временно приостановлены с 13 января 2017 года.

Предполагается, что не позднее, чем с 20 января, выплаты будут возобновлены.

При этом, согласно информации Фонда, в период с 15 июля 2016 года до 1 января 2017 года были осуществлены выплаты денежных компенсаций на сумму 1,65 миллиардов гривен. Средства смогли возвратить почти 24 тысячам вкладчиков банка.

 

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