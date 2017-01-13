



Смертельная авария в Черновцах на объездной 12 01 2017 - 13.01.2017 09:16

Вчером четверга, 12 января, на объездной дороге Черновцов в сторону Коровии (район завода Гравитон) произошла страшная авария.

Свидетели происшествия отмечают, что на полосу встречного движения внезапно выехал легковой автомобиль Mercedes, в котором находилось трое пассажиров. По дороге в это время двигался микроавтобус Mercedes Sprinter. Сила столкновения была очень большой, в результате чего погибли все, то находился в легковом мерседесе - и пассажиры, и водитель. Всме они были достаточно молодыми - не старше 30 лет.

Предварительная информация свидетельствует о том, что погибшие явяются жителями Кельменецкого района, села Подворьевка.

Что касается людей, которые ехали в Mercedes Sprinter, то все они выжили, и их госпитализировали в больницу скорой помощи на улице Фастовской. Подробности - вскоре на нашем сайте.

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