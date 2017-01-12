ОБСЕ расширит миссию на Донбассе- 12.01.2017 16:47
Деятельность Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе предполагается расширить и укрепить. Об этом заявил действующий глава ОБСЕ Себастьян Курц, глава Министерства иностранных дел Австрии.
Курц недавно побывал на Добассе и дал комментарий по этому поводу. По словам нынешнего главы ОБСЕ, для того, чтобы в условиях постоянного нарушения перемирия улучшить условия жизни людей, а также возможности мониторить ситуацию, необходима Трехсторонняя контактная группа ОБСЕ.
Себастьян Курц также отметил, что на территории Европы военного разрешения конфликтов не существует. Чтобы разрешить ситуацию, необходимо основываться на доверии и продолжать вести диалог.
Во время председательства в международной организации Австрия намерена наладить переговорный процесс и всячески способствовать решению конфликта.
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