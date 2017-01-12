Что поможет избавиться от отеков

- 12.01.2017 16:17
Что поможет избавиться от отеков

В различных участках тела по причине сбоев в работе организма может задерживаться жидкость, в результате чего возникают отеки. Зачастую такие отеки - это признак того, что неправильно работают почки, есть проблемы со здоровьем сердца, у женщин отечность может свидетельстововать о проблемах менструального характера.

Так, не только женщины могут страдать от отеков, поскольку они могут возникать у кого угодно при малоподвижном образе жизни. Кроме того, если здоровый человек пьет мало воды, употребляет в пищу много копченого и соленого, злоупотребляет спиртными напитками, а также напитками, в состав которых входит кофеин, у него также будут возникать отеки. Для того, чтобы "разбавить" вредные для организма вещества, организм задерживает в себе воду, отчего и берется отечность.

Чтобы избавиться от отеков, необходимо рассмотреть свой рацион. Слишком много соленой еды, колбасы и сыры, копчености - все это приводит к накоплению жидкости в организме. Старайтесь поменьше солить пищу, а также сокращать потребление вредных продуктов. Насыщая организм здоровой пищей, вы почувствуете легкость, а также заметите улучшение настроения. Кроме того, соль и другие усилители вкуса действуют скорее наоборот, поскольку они перебивают основной вкус пищи. 

Также стоит задуматься над тем, чтобы пить ежедневно побольше воды. Если организм получает воду в достаточном количестве, он не стремится накопить ее в организме и избавляется от лишней жидкости самостоятельно. Так что если вы питаетесь здорово и полезно, стараетесь избегать чересчур соленого или приправленного, добавьте ко всему 6-8 чашек чистой воды каждый день. Кроме того, насыщая организм чистой влагой, мы не только избавляется от отеков, но и вымываем из организма все вредные вещества.

Кроме того, многим худеющим известно, что при снижении веса организм в первую очередь избавляется от лишней воды. Так что ежедневное обильное питье - это также прямой путь к избавлению от парочки лишних килограммов, которые являются ничем иным, как задерживающейся в тканях жидкостью. 

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