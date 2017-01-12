Украина возглавит Совбез ООН в 2017 году- 12.01.2017 15:25
В феврале 2017 года Украина будет председательствовать в Совете Безопасности ООН.
Информацию об этом озвучила Анна Гопко, глава парламентского Комитета по иностранным делам, в рамках пресс-конференции.
Для Украины 2017 года будет вторым и завершающим, когда страна будет входить в Совет Безопасности ООН на правах непостоянного члена. Также в нынешнем году ожидается визит и президента, и спикера ВР в США, отметила Гопко.
В перод, когда Украина будет председательствовать в Совбезе ООН, очень важно акцентировать внимание на гибридной войне, которую ведет Россия. По словам Анны Гопко, значимость данного вопроса состоит в том, что технологии гибридной войны применяются не только в Украине, на Донбассе. Они присутствуют также и в других уголках мира, в частности, в Алеппо, в Сирии.
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