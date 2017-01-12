



Назначен дополнительный поезд Жмеринка-Черновцы-Киев - 12.01.2017 13:07

На ближайшее время для увеличения количества пассажирских мест Укрзализныця назначила два дополнительных поезда в Киев из западного региона.

Так, это поезда №205/239 сообщением Жмеринка - Ужгород - Киев, а также №249/250 Жмеринка - Черновцы - Киев. К слову, в кассах и на сайте онлайн-продажи эти билеты уже доступны.

Отправление поезда Жмеринка - Черновцы - Киев (№249/250) намечено на 14 января в 3:45 с прибытием в Черновцы в тот же день в 14:50. На пути следования поезд будет останавливаться на таких станциях, как Хмельницкий, Тернополь, Львов, Ивано-Франковск. Отправление из Черновцов - в 18:09. В столицу поезд прибудет на следующий день, 15 января, в 10:17. В поезде имеются вагоны плацкартные, купе, а также люкс.

Поезд сообщением Жмеринка - Ужгород - Киев (№205/239) будет отправляться 13 января в 22:45 из Жмеринки. Утром следующего дня - в 11:03 - поезд прибудет в Ужгород. Поезд будет останавливаться на станциях Хмельницкого, Львова, а также в Славском и Мукачево. Отправление из Ужгорода - в 20:20 14 января, с прибытием в Киев 15 января в 12:12. В составе этого поезда также будут плацкартные вагоны, вагоны-купе, а также люкс.

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