



В Сербии столкнулись поезда - есть пострадавшие - 12.01.2017 12:33

На железной дороге в Сербии произошла авария - пассажирский поезд столкнулся с товарным. В результате травмы различной степени тяжести получили 22 человека, в том числе и пятеро детей.

Отмечаестся, что происшествие имело место вечером среды, 10 января, недалеко от города Нови-Сад. Во время движения со скоростью 15 километров в час пассажирский поезд столкнулся с последним вагоном грузового поезда. Потерпевших пришлось доставить на ближайшую станцию на поезде, поскольку авария произошла на таком участке железной дороги, на котором спасателям было тяжело добраться до раненных.

У 18 человек травмы оказались довольно легкими. Тяжело травмировались в результате столкновения поездов четверо пассажиров. На настоящий момент жизням пострадавших ничего не грозит.

Сейчас местные правоохранительные органы устанавливают причины, по которым поезда могли столкнуться.

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