



Служба в армии для выпускников военных кафедр составит 1,5 года - 12.01.2017 11:48

Служба в Вооруженных силах Украины для офицеров запаса, которые получили звание на военной кафедре, будет составлять 18 месяцев. Таким образом в Украине, отметим, звания получают порядка 9-10 тысяч лиц.

Начальник Генштаба Виктор Муженко отмечает, что данные об офицерах запаса необходимо систематизировать, собрать информацию о тех, кто имеет высшее образование, офицерское звание, однако не проходили воинскую службу.

Предполагается призвать в ряды украинской армии 4 тысячи человек. Такую цифру назва полковник Марк Андрусяк, заместитель начальника Главного управления персональм Генштаба Вооруженных сил Украины. По управляющим документам, призыву подлежат лица вышеназванной категории до 43 лет, которые до этого не служили в ВСУ.

Отметим, что в соответствии с законом "О военных обязанностях и военной службе" при необходимости по приказу главы Минобороны Украины для прохождения военной службы призыву подлежат лица офицерского состава запаса.

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