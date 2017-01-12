



Вторая эпидемия гриппа ожидается в феврале - 12.01.2017 11:38

В ближайшее время Украину накроет очередной виток эпидемии гриппа. Об этом сообщает Татьяна Дыхановская, глава центра гриппа и ОРВИ при Министерстве здравоохранения Украины.

Дыхановская отмечает, что на то раз пик заболеваемости ожидается в феврале, и не раньше апреля эпидемия будет завершена. Как раз в этот период ученики выйдут с каникул на занятия, увеличится количество контактов, в результате чего болезнь будет активнее передаваться. Экспертные оценки свидетельствуют о сниженииэпидемиологических показателей, однако пока что за их точность ручаться нельзя, поскольку дети находятся на каникулах и мало контактируют между собой.



При этом, руководитель центра гриппа и ОРВИ отмечает, что по уровню заболеваемости критической ситуацию можно назвать в 13 областях Украины. Эпидемиологический порог в Черкасской области превышен на 58%, на 2,5% - в Херсонской области.

В Киеве в последнее время увеличилось количество пациентов, которые обратились за врачебной помощью по причине гриппа. Большинство заболевших - 60,8% - составляют дет в возрасте до 17 лет. Из-за сложной эпидемситуации в Киеве на карантин было решено закрыть примерно 86 школ.

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