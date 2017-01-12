Вторая эпидемия гриппа ожидается в феврале

- 12.01.2017 11:38
Вторая эпидемия гриппа ожидается в феврале

В ближайшее время Украину накроет очередной виток эпидемии гриппа. Об этом сообщает Татьяна Дыхановская, глава центра гриппа и ОРВИ при Министерстве здравоохранения Украины.

Дыхановская отмечает, что на то раз пик заболеваемости ожидается в феврале, и не раньше апреля эпидемия будет завершена. Как раз в этот период ученики выйдут с каникул на занятия, увеличится количество контактов, в результате чего болезнь будет активнее передаваться. Экспертные оценки свидетельствуют о сниженииэпидемиологических показателей, однако пока что за их точность ручаться нельзя, поскольку дети находятся на каникулах и мало контактируют между собой.

При этом, руководитель центра гриппа и ОРВИ отмечает, что по уровню заболеваемости критической ситуацию можно назвать в 13 областях Украины. Эпидемиологический порог в Черкасской области превышен на 58%, на 2,5% - в Херсонской области.

В Киеве в последнее время увеличилось количество пациентов, которые обратились за врачебной помощью по причине гриппа. Большинство заболевших - 60,8% - составляют дет в возрасте до 17 лет. Из-за сложной эпидемситуации в Киеве на карантин было решено закрыть примерно 86 школ.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: вторая волна эпидемии гриппа, грипп в феврале 2017

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

В Черновцах за долги будут отключать тепло В Черновцах планируется ограничивать тепловую энергию тем домам, которые более двух месяцев не платят за тепло. С таким заявлением
- 13.01.2017 15:05
В Турции на заводе произошел взрыв 13 01 2017 В турецкой провинции Коджаэли, что на западе страны, в пятницу, 13 декабря, на заводе по переработке металлолома прогремел взрыв.
- 13.01.2017 14:36
Арт терапія для вагітних Чернівці Ми будемо раді бачити всіх бажаючих на занятті
- 13.01.2017 14:31
Курси для вагітних в Чернівцях Вагітність і майбутні пологи часто лякають жінок можливими труднощами. Насправді ж все страхи - від
- 13.01.2017 14:05
В Лондоне за обед можно расплатиться спортом Для здорового образа жизни и занятий спортом многим не хватает мотивации. Исправить ситуацию решили представители сети английских
- 13.01.2017 13:57
В Черновцах открылся новый Паб Бартка В Черновцах открылось новое заведение - Паб Бартка, который приглашает гостей отдохнуть и насладиться отличным времяпрепровождением в приятной атмосфере.
- 13.01.2017 13:40
Против Гонтаревой в НАБУ завели дело Производство против Главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, а также директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц Константина
- 13.01.2017 13:22
В зоне АТО ранены трое бойцов ВСУ В одном из секторов зоны антитеррористической операции силами ВСУ был принят бой 12 января, в результате чего силы АТО понесли потери.
- 13.01.2017 12:59
Ученые создали узел на молекулярном уровне Самый плотный в мире узел был создан химиками в Манчестерском университете. Особенности данного узла состоят в том, что он состоит из азотсодержащих хлорорганических
- 13.01.2017 12:33
Ученые создали искусственное сокращающееся сердце Ученые Массачуссетской больницы смогли создать клетки внешней оболочки сердца - эпикарда. При этом, в качестве
- 13.01.2017 12:04

Всі новини