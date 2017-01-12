



Человеческая речь зародилась 25 миллионов лет назад - 12.01.2017 10:56

Ученые из Нацилонального центра научных исследований совместно со специалистами Гренобльского университета во Франции пришли к выводу, что речь человека начала зарождаться 25 миллионов лет назад. Ранее считалось, что язык зародился гораздо позже - примерно 100 тысяч лет назадж.

Такие выводы ученые приводят на основании исследований общения бабуинов.

Так, звуки, воспроизводимые животными, находящимися в неволе, были записаны учеными. Было установлено, что бабуины могут воспроизводить пять разных звуков, которые звучат на характерных для человеческих гласных частотах. Результат исследование оказался неожиданным. Дело в том, что при таком устройстве гортани, какое имеется у бабуинов, они не могли бы воспроизводить такие гласные. По крайней мере, так считалось раньше.

Участники исследования отмечают, что теория проихождения и развития языка может претерпеть существенных изменений. Ранее считалось, что только современные Homo sapiens. Согласно данной теории, речь зародилась примерно 70-100 тысяч лет назад. Теперь, после подведения итогов исследования с помощью приматов, мнения разделились, и вполне вероятно, что язык начал зарождаться еще 25 миллионов лет назад. Таким образом, можно подвести итог, что у общего предка людей и бабуинов уже присутствовали зародыши речевого аппарата.

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