Новоселица проведет турнир по лыжным гонкам- 12.01.2017 09:50
В Черновицкой области, в городе Новоселица 18 января состоятся соревнования - гонки на лыжах. О проведении Кубка Новоселицы сообщают на сайте местного городского совета.
Соревнования будут проходить в классическом стиле, женщины и мужчины будут стартовать отдельно. Для спортсменов-мужчин предусмотрена дистанция 1000 метров, и 600 метров - для женщин. Старт будет осуществояться один за другим с часовым интервалом.
Лыжные гонки будут проходить на территории Новоселицкого районного лицея. Начало соревнований - в 14:00.
Напомним, лыжные гонки представляют собой соревнования на скорость, во время которых спортсмены на лыжах с использованием лыжных палок предолевают определенные дистанции. Гонки предусматривают использование лыж с креплением, при котором у спортсмена стопа остается открытой.
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