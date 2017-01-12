В Украине снова портится погода

- 12.01.2017 09:34
В Украине снова портится погода

На территорию Украины надвигается очередной атмосферный фронт, результатом которого станет очередное ухудшение погодных условий. Так, фронт принесет осадки в виде снега, местами дождя, и мокрого снега на южном востоке страны.

Синоптики отмечают, что на западе в ночное время температура ожидается на уровне -8... -13 градусов. В Карпатах будет холоднее - до -15 градусов. Днем температурные показатели составят -6... -11 градусов.

Что касается остальной части территории Украины, то ночью температура составит 6-11 градусов ниже нуля, днем от -3 до -9. Воздух на юго-востоке, а также в Крыму прогреется днем до +2. Также возможно усиление ветра до штормовых показателей.

При этом, метеорологи также сообщают, что на дорогах страны ожидается гололедица.

Платиновая Буковина

Ключові слова: погода в Украине 12-13 января, январь 2017 погода в Украине

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