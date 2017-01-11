В Европе от морозов погибло более 60 человек

- 11.01.2017 16:35
В Европе от морозов погибло более 60 человек

В разных странах Европы количество жертв аномальных морозов уже достигло 60 человек. В основном, в числе погибших - пожилые, немощные и бедные люди.

Треть погибших, как отмечается, приходится на Польшу - здесь насчитывается уже 20 жертв холодов. Только в понедельник, как информируюь в правительственном центре по безопасности Польши, шестеро человек замерзли насмерть. В некоторых районах страны закрыты школы, в городском транспорте вводится бесплатный проезд, чтобы снизить уровень загрязнения окружающей среды. Отмечается, что многие люди для отопления помещений используют некачественное топливо.

Больше всего проблема загрязнения воздха сказалась в Варшаве, Катовице, Кельце и Ченстохове.

Двое человек погибло в результате холодов в Сербии - это отец и сын 88 и 64 лет соответственно. Несколько сербских муниципалитетов объявили чрезвычайное положение. В Албании уже пятеро погибли в результате морозов. В Македонии морозы унесли жизни троих людей. В нескольких районах Греции было объявлено чрезвычайное положение из-за аномальной погоды. В этой стране больше всего страдают от морозов мигранты.

Школы в столице Румынии Бухаресте из-за морозов закрыли школы.

Платиновая Буковина

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