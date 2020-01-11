



Размер студенческой стипендии в 2017 году - 11.01.2017 14:37

Студенты могут расчитывать в 2017 году на повышенный размер стипендии. Эту информацию подтвердили в Департаменте образования и науки Черновицкой обладминистрации.

Что касается порядка начисления стипендий в нынешнем году, то он будет следующим. 415 гриивен в месяц будут получать студенты профессионально-технических училищ, 830 гривен - студенты высших учебных заведений І-ІІ уровня аккредитации при минимальном размере стипендии. Для этой же категории студентов повышенная стипендия составит 1056 гривен в месяц. Минимальный размер стипендии для студентов вузов III-IV уровня аккредитации составит 1100 гривен в месяц, и 1400 гривен - повышенная. Социальная активность студента будет оказывать влияние на размер стипендии.

Стоит отметить, ранее премьер Гройсман заявлял, что стипендии будут получать не менее 40% украинских студентов.

Академическая стипендия будет начисляться, исходя из рейтинга студентов, который будет формироваться на основании среднего балла успеваемости, участия в общественной деятельности, различных конкурсах и соревнованиях. Что касается социальных стипендий, то выплачиваться они будут детям-чернобыльцам, сиротам и лишенным родительской опеки детям, лицам, один из родителей которых погиб на территории проведения АТО.

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