



Платинум Банк признан неплатежеспособным - НБУ - 11.01.2017 12:51

Платинум Банк, который ранее входил в ТОП-20 банков по объему активов, не достиг положительного значения капитала, что признали в Национальном банке Украины. Было принято решение отнести данный банк к категории неплатежеспособных. Об этом в НБУ заявили в официальном порядке.

Платинум Банк, как известно, специализируется на потребительском кредитовании. Также в деятельности банка - открытие текущих счетов и депозитов, а также оказание услуг для инвесторов. В сети банка работало 73 отделения, а также свыше 1500 пунтов выдачи кредитов и обслуживания. Более 2 миллионов клиентов до недавнего времени обслуживались в данном банке. Примечательно, что только с 2014 года в банке начало развиваться корпоративное направление.

Акционеров Платинум Банк сменил осенью 2013 года, при этом, бенефициарами были юридические лица с адресами в разных странах Европы. Данные НБУ свидетельствуют о том, что 11 физлиц являются акционерами банка, и это - граждане Украины США, Великобритании, Кипра, Люксембурга, Сербии, Израиля. Стоит отметить уроженца Одессы - миллионера Григория Гуртового, который является гражданином Израиля и России, на счету которого - несколько наград, полученных в Украине. 17 февраля 2016 года Гуртовой был задержан в Израиле. Его выпустили под залог, однако запретили в течение ближайших 6 месяцев покидать территорию старны. Ему вменялось получение незаконным путем прибыли с отягчающими обстятельствами, в отмывании незаконного капитала и внесении в корпоративные документы ложной информации.

Также среди акционеров Пратинум Банка стоит упомянуть Дмитрия Зинкова и Дэвида Холперта.

Платиновая Буковина

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