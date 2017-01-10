Часть домов в Черновцах осталась без тепла из-за аварии

- 11.01.2017 12:11
Часть домов в Черновцах осталась без тепла из-за аварии

В Черновцах в результате аварии на магинстральном трубопроводе произошла утечка теплового носителя. До тех пор, пока последствия аварии не будут устранены, часть домов в Черновцах будут оставаться без теплоэнергии. 

Так, отмечается, что из-за утечки без отопления временно пребывают дома по следующим адресам: ул. Героев Майдана, 83б, 83в, 85, 87а, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 99а, 101, 103а, б, в, г, 107 - от 7 подъезда, 109, 111, 113, 115, ул. Комарова, 15, 17, 19-21, 23-25, 25а, 27, 28, 28а, 31а-б, 31б, 31, 30, 30а, 32, 33, 34, 38, 40, 54.

Стоит отметить, что временно без отопления из-за аварии осталась школа №6, а также местные детские сады.

Представители коммунального предприятия Черновцытеплокоммунэнерго отмечают, что над аварийной ситуацией уже работают, и завершение работ по ликвидации утечки планируется сегодня до 16:00.

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Ключові слова: отопление черновцы, теплосеть черновцы авария, авария на теплопроводе 11 01 2017

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