



Ученые обнаружили лекарство от старости - 11.01.2017 10:36

Решить проблемы со старением организма в будущем будет вполне возможно благодаря новому открытию ученых. Как стало известно, был создан особый препарат, который пока что прошел тесты на лабораторных мышах. Под воздействием данного лекарства у пожилых грызунов увеличилась продолжительность жизни, также они начали быстрее бегать. Ученые отметили также, что у мышей начала отрастать новая шерстка. Под воздействием препарата из кожи мышей удалялись клетки, которые накапливались в процессе старения.

Как отмечают специалисты, в организме человека также присутствуют клетки, которые со временем перестают делиться. Они вырабатывают особые белки, из-за чего соседние клетки погружаются в оцепенение. Органы лишаются возможности восстанавливаться, как это было в более молодом возрасте, в результате чего они изнашиваются. На примере лабораторных мышей было показано, что спецпрепарат может удалять из огранизма стареющие клетки, в результате чего удалось увелилить продолжительность жизни животных в среднем на 25%.

Таким образом, остановить старение организма с помощью лекарств вполне реально. Впрочем, пока что люди не уверены, как такие препараты будут вести себя при различных болезнях, связанных с возрастом, среди которы- деменция и артрит.

Исследователи из Университета Эразма доктор Питер де Кайзер отмечает, что исследования в данном направлении нкеобходимо продолжать и развивать. По его мнению, дело не только в удалении стареющих клеток организма, а в их замене. Таким образом, добиться эффекта возможно, если стимулировать процесс деления ближайших стволовых клеток, которые замерли из-за стареющих клеток.

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