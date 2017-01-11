Ученые обнаружили лекарство от старости

- 11.01.2017 10:36
Ученые обнаружили лекарство от старости

Решить проблемы со старением организма в будущем будет вполне возможно благодаря новому открытию ученых. Как стало известно, был создан особый препарат, который пока что прошел тесты на лабораторных мышах. Под воздействием данного лекарства у пожилых грызунов увеличилась продолжительность жизни, также они начали быстрее бегать. Ученые отметили также, что у мышей начала отрастать новая шерстка. Под воздействием препарата из кожи мышей удалялись клетки, которые накапливались в процессе старения.

Как отмечают специалисты, в организме человека также присутствуют клетки, которые со временем перестают делиться. Они вырабатывают особые белки, из-за чего соседние клетки погружаются в оцепенение. Органы лишаются возможности восстанавливаться, как это было в более молодом возрасте, в результате чего они изнашиваются. На примере лабораторных мышей было показано, что спецпрепарат может удалять из огранизма стареющие клетки, в результате чего удалось увелилить продолжительность жизни животных в среднем на 25%.

Таким образом, остановить старение организма с помощью лекарств вполне реально. Впрочем, пока что люди не уверены, как такие препараты будут вести себя при различных болезнях, связанных с возрастом, среди которы- деменция и артрит.

Исследователи из Университета Эразма доктор Питер де Кайзер отмечает, что исследования в данном направлении нкеобходимо продолжать и развивать. По его мнению, дело не только в удалении стареющих клеток организма, а в их замене. Таким образом, добиться эффекта возможно, если стимулировать процесс деления ближайших стволовых клеток, которые замерли из-за стареющих клеток.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: средство от старения, как остановить старение организма, увеличение продолжительности жизни

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Panasonic представили гибкие компактные аккумуляторы Компания Panasonic, которая является одним из крупнейших в мире создателей литий-ионных батарей, продемонстрировала в Лас-Вегасе на выставке
- 11.01.2017 13:34
Платинум Банк признан неплатежеспособным - НБУ Платинум Банк, который ранее входил в ТОП-20 банков по объему активов, не достиг положительного значения капитала, что признали в Национальном
- 11.01.2017 12:51
Часть домов в Черновцах осталась без тепла из-за аварии В Черновцах в результате аварии на магинстральном трубопроводе произошла утечка теплового носителя. До тех пор, пока последствия аварии не будут устранены, часть домов в Черновцах
- 11.01.2017 12:11
На Буковине задержан разыскиваемый Интерполом иностранец В Черновицкой области был задержан гражданин Молдовы, разыскиваемый Интерполом.
- 11.01.2017 11:14
Россию предлагают отстранить от всех спортивных соревнований После того, как была изучена вторая часть доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства, национальные антидопинговые агентства из 19
- 11.01.2017 10:11
Отключение воды в Черновцах 11 января В среду, 11 января, в Черновцах в районе улицы Чкалова произошла авария на водопроводе. Как стало известно, до 17:00 по адресу ул. Чкалова 30А будут проводиться
- 11.01.2017 09:51
В Украине создан реестр должников за коммуналку Единый электронный реестр должников по оплате коммунальных платежей был создан в Украине Министерством юстиции. Как стало известно, работа по созданию
- 11.01.2017 09:23
Теракты в Кабуле унесли 50 жизней В столице афганистана Кабуле во вторник, 10 января, произошел двойной террористический акт. В результате около 50 человек погибло
- 10.01.2017 16:28
Из-за наводнения в Таиланде погибло 25 человек В Таиланде произошло сильнейшее за последние 30 лет наводнение. К слову, сейчас в стране - пик туристического сезона
- 10.01.2017 16:18
Студентам ЧНУ продлили зимние каникулы 2017 Студенты Черновицкого национального университета отдохнут на зимние каникулы дольше. Так, на заседании ректората
- 10.01.2017 15:31

Всі новини