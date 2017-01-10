



Россию предлагают отстранить от всех спортивных соревнований - 11.01.2017 10:11

После того, как была изучена вторая часть доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства, национальные антидопинговые агентства из 19 государств выступили за отстранение спортсменов из РФ от участия в любых международных соревнованиях. При этом, они также настаивают на том, чтобы Россия была лишена права проводить различные соревнования.

Организации отмечают, что ограничения могут касаться далеко не всех российских спортсменов. К примеру, те из них, кто прошел проверку и согласится выступать под нейтральным флагом, могут быть допущены к соревнованиям.

Россию предлагают лишить права участвовать в международных соревнованиях до той поры, пока в стране все антидопинговые и спортивные системы не будут приведены в соответствие с Всемирным антидопинговым кодексом. Такие требования поддержали своими подписями руководители антидопинговых организаций таких стран, как Германия, Франция, Канада, Бельгия, Австрия, США, Швейцария, Польша, Нидерланды, Испания, Дания, Словения, Финляндия, Ирландия, Япония, Швеция, Хорватия, ЮАР и Дания.

Напомним, канадский юрист Ричард Макларен опубликовал вторую часть доклада для WADA - Всемирного антидопингового агентства. Согласно докладу, в манипуляциях с допингом были непосредственно задействованы более тысячи российских спортсменов - участников зимних, летних, а также паралимпийских видов спорта. Кроме того, некоторые из них выиграли в результате применения допинга. Во втором отчете эксперты подтвердили факт подмены допинг-проб у российских спортсменов, которая имела место во время Олимпиады 2014 года в Сочи.

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