Отключение воды в Черновцах 11 января- 11.01.2017 09:51
В среду, 11 января, в Черновцах в районе улицы Чкалова произошла авария на водопроводе. Как стало известно, до 17:00 по адресу ул. Чкалова 30А будут проводиться аварийно-ремонтные работы.
В связи с этим временно без водоснабжения будут дома по следжующим адресам:
улицы Чкалова, Мира, Строителей, Авиационная, Миргородская, Авангардная, а также прилегающие к ним.
Коммунальное предприятие Черновцыводоканал приносит извинения за временные неудобства.
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