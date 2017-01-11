



Отключение воды в Черновцах 11 января - 11.01.2017 09:51

В среду, 11 января, в Черновцах в районе улицы Чкалова произошла авария на водопроводе. Как стало известно, до 17:00 по адресу ул. Чкалова 30А будут проводиться аварийно-ремонтные работы.

В связи с этим временно без водоснабжения будут дома по следжующим адресам:

улицы Чкалова, Мира, Строителей, Авиационная, Миргородская, Авангардная, а также прилегающие к ним.

Коммунальное предприятие Черновцыводоканал приносит извинения за временные неудобства.

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