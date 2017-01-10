



В Украине создан реестр должников за коммуналку - 11.01.2017 09:23

Единый электронный реестр должников по оплате коммунальных платежей был создан в Украине Министерством юстиции. Как стало известно, работа по созданию такого реестра стартовала в декабре 2016 года. При этом, в базе данных присутствует информация не только о физлицах, но и о частных предприятиях, которые задолжали за коммуналку.

В перечне не указаны только коммунальные предприятия и государственные компании.

На сайте реестра необходимо ввести в специальную форму данные. Это имя, отчество, фамилия, дата рождения, регистрационный номер учетной карты налогоплательщика либо идентификационный номер. Эти данные позволят ознакомиться с размером долга.

С помощью подобной базы данных можно разрешить проблемы, которые могут возникнуть при переоформлении объектов недвижимости или их продажи. Теперь невозможно будет продать помещение либо квартиру, по которой остались долги по оплате коммунальных услуг.

Наказание для должников за коммуналку в 2017 году планируется усилить. Так, физлица могут за долги лишиться водительского удостоверения. Что же касается бизнесменов, то их предлагают лишать возможности заматься бизнесом через лишение лицензии.

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