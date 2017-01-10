



Теракты в Кабуле унесли 50 жизней - 10.01.2017 16:28

В столице афганистана Кабуле во вторник, 10 января, произошел двойной террористический акт. В результате около 50 человек погибло, а также 45 человек получили ранения различной степени тяжести.

Сначала взорвался автомобиль, в котором находилась взрывчатка. Вслед за этим прогремел второй взрыв - подорвал себя террорист-смертник. Оба взрыва имели место в квартале, где находятся органы государственной власти, в час-пик.

Террористическая группировка "Талибан" взяла на себя ответственость за двойной теракт. По заявлениям журналистов, в Кабуле в течение некоторого времени было относительное затишье, и теперь город снова порясли взрывы.

Кроме того, сегодня в другом городе на юге Афганистана - Лашкаргахе - также произошел теракт. В результате действий смертника семеро человек погибли.

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