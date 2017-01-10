



Из-за наводнения в Таиланде погибло 25 человек - 10.01.2017 16:18

В Таиланде произошло сильнейшее за последние 30 лет наводнение. К слову, сейчас в стране - пик туристического сезона. Наводнение уже успело унести более 20 жизней.

В целом, сообщается, что погибло 25 человек, еще двое в Северном Таиланде числятся пропавшими без вести.

Сильніе дожди в регионе продолжались в течение последней недели. В результате были разрушены несколько правительственных зданий, около 60 мостов, а также почти 200 дорог. Из-за поднявшейся воды повреждено порядка 400 тысяч домов. В экстренной помощи нуждается миллион человек.



Согласно прогнозам экспертов, экономика Таиланда получит ущественный урон из-за удара стихии. Предварительный ущерб, нанесенный наводнением, уже оценивается в 300 миллионов долларов.

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