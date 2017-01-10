



Студентам ЧНУ продлили зимние каникулы 2017 - 10.01.2017 15:31

Студенты Черновицкого национального университета отдохнут на зимние каникулы дольше. Так, на заседании ректората ЧНУ было решено продлить каникулы студентам.



Решение, принятое на заседании 10 янаря, было утверждено с целью экономии энергоресурсов.

Таким образом, зимние каникулы для студентов ЧНУ продлятся до 26 февраля. Второй семестр стартует с 27 февраля и продлится до 9 июня. Информацию об этом опубликовали на официальном сайте вуза.

Платиновая Буковина, Черновцы

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