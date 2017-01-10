Студентам ЧНУ продлили зимние каникулы 2017

- 10.01.2017 15:31
Студентам ЧНУ продлили зимние каникулы 2017

Студенты Черновицкого национального университета отдохнут на зимние каникулы дольше. Так, на заседании ректората ЧНУ было решено продлить каникулы студентам.

Решение, принятое на заседании 10 янаря, было утверждено с целью экономии энергоресурсов.

Таким образом, зимние каникулы для студентов ЧНУ продлятся до 26 февраля. Второй семестр стартует с 27 февраля и продлится до 9 июня. Информацию об этом опубликовали на официальном сайте вуза. 

Платиновая Буковина, Черновцы

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