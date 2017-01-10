



НАПК проверяет е-декларации ста нардепов - 10.01.2017 15:19

Из-за несвоевременной подачи народными депутатами электроннх делкраций, на проверке в Национальном агентстве по предупреждению коррупции сейчас находится на проверке более сотни нардепов.

Информаицию об этом озвучил исолняющий обязанности главы НАПК Руслан Радецкий в ходе брифинга.

По его словам, проверка более ста лиц стартовала сегодня. Радецкий отметил, что позавчера он расписал большое количество уведомлений о том, что электронные декларации были поданы теми или иными лицами несвоевременно.

После того, как в Министерстве юстиции пройдет регистрация порядка полной проверки, будет осуществляться проверка остальных субъектов электронного декларирования.

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