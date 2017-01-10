Четверо буковинцев попали в больницы с обморожением- 10.01.2017 14:04
С диагнозом обморожение в медучреждения Черновицкой области в течение 8-9 января были госпитализированы четверо человек.
С обморожением верхних конечностей, плечей и живота ІІ-ІІІ степени в больницу попал 44-летний житель села Луковица. У 19-летнего жителя села Погореловка было зафиксировано обморожение пальцев и кистей обеих рук, с чем его гопитализировали в районную больницу Заставны.
Двое жителей Глыбокского и Сторожинецкого районов также попали в больницы с обморожением рук.
Сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Черновицкой области призывают граждан быть максимально осторожными в холодное врея года. Старайтесь по возможности не проводить много времени на морозе, одеваться соответственно погодным условиям, а также не употреблять спиртное, чтобы согреться.
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