



Канадские белки грабят продуктовый магазин (видео) - 10.01.2017 12:50

В Торонто хозяева местного магазина обнаружили недостачу. С помощью камер видеонаблюдения было установлено, что магазин недосчитывается шоколадок, которые время от времени похищают самые обыкновенные белки.

В числе серийных воров оказалось два грызуна - черная и темно-коричневая белки. Они проникают в магазин через открытые двери. В магазине двери не закрывают, потому как очень душно. Да и пушистых воришек практически невозможно обнаружить - они настолько шустрые, что узнать о таинственных похитителях сладкого удалось только с помощью видеозаписей.

Управляющий магазина Luke’s Grocery Пол Ким отметил, что способов, которые оградят магазин от беличьих краж, пока еще не придумали. Пушистые животные иногда устраивают набеги на магазин, чтобы утащить плиточку шоколада. При этом, убивать белок либо каким-то образом их наказывать по местным законам запрещено.

Впрочем, управляющий решил пойти другим путем и извлечь из беличьего воровства иную выходу. На своем канале в YouTube под названием StopThatSquirrel DropThatBar он публикут видео с камер наблюдения, где белки устраивают набеги на полку со сладостями. В Twitter также имеется специальный аккаунт, посвященный белкам-ворам.

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