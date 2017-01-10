



ФИФА увеличили состав ЧМ до 48 команд - 10.01.2017 12:21

Чемпионаты мира по футболу будут проходить в расширенном формате, который одобрил совет ФИФА единогласным решением.

Таким образом, в турнирах, начиная с 2026 года, будут принимать участие 48 команд - 16 групп каждая по 3 команды.

Предварительно сообщается, что по континентам команды на ЧМ будут распределяться таким образом. 16 команд-участниц будут представлены от Европы. Африку может представить 9,5 команд. Это означает, что от континента может быть представлено 9 или даже 10 команд, если десятая сможет пройти в плей-офф межконтинентального отбора. 8,5 команд будет отбираться из Азии, из Южной Америки - 6,5, столько же - от Центральной и Северной Америки, и всего одна команда из Океании.

Отметтим, что нынешний глава ФИФА Джанни Инфантино в свое предваборной программе заявлял о стремлении расширить количество участников мирового клубного турнира.

Так, чемпионаты мира в России и Катаре 2018 и 2022 года соответственно будут проходить еще в прежнем формате, согласно которому предусмотрено участие 32 команд.

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