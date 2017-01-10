



Маланка фест 2017: программа фестиваля - 10.01.2017 11:43

Традиционное праздничное действо - настоящий красочный фестиваль, который проходит в рамках цикла новогодне-рождественских праздников в Черновцах - Маланка 2017 - состоится уже в ближайшее всокресенье, 15 января. Отметим, что на Маланку в Черновцы приезжают из других городов и даже стран, чтобы ознакомиться с древними традициями, которые продолжают оберегать и соблюдать различные регионы Буковины.

Маланка и праздничная переберия традиционно собирает в Черновцах коллективы из разных районов Черновицкой области, соседних областей и даже из-за рубежа.

В нынешнем году Маланка-фест 2017 будет проходить в два этапа. Сначала состоится карнавальное шествие участников переберии. Коллективы будут направляться по следующему маршруту: от площади Филармонии по улице Заньковецкой, Университетской, Театральной площади, улице Котляревского, на Соборную площадь, улицу Франко, на Центральную площадь, после чего снова окажутся на площади Филармонии.

В рамках второго этапа на площади Филармонии коллективы маланкарей будут выступать на сцене.

Начало на площади Филармонии в Черновцах 15 января в 12:00.

Платиновая Буковина, Черновцы

Всі новини