Маланка фест 2017: программа фестиваля- 10.01.2017 11:43
Традиционное праздничное действо - настоящий красочный фестиваль, который проходит в рамках цикла новогодне-рождественских праздников в Черновцах - Маланка 2017 - состоится уже в ближайшее всокресенье, 15 января. Отметим, что на Маланку в Черновцы приезжают из других городов и даже стран, чтобы ознакомиться с древними традициями, которые продолжают оберегать и соблюдать различные регионы Буковины.
Маланка и праздничная переберия традиционно собирает в Черновцах коллективы из разных районов Черновицкой области, соседних областей и даже из-за рубежа.
В нынешнем году Маланка-фест 2017 будет проходить в два этапа. Сначала состоится карнавальное шествие участников переберии. Коллективы будут направляться по следующему маршруту: от площади Филармонии по улице Заньковецкой, Университетской, Театральной площади, улице Котляревского, на Соборную площадь, улицу Франко, на Центральную площадь, после чего снова окажутся на площади Филармонии.
В рамках второго этапа на площади Филармонии коллективы маланкарей будут выступать на сцене.
Начало на площади Филармонии в Черновцах 15 января в 12:00.
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