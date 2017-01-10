



В каком возрасте начинается старение мозга - 10.01.2017 10:57

Согласно утверждениям американских исследователей, необратимые изменения начинаются в человеческом организмев возрасте 39 лет. После этого мозг начинает потихоньку стареть, и со временем его функции начинают "угасать".

Врачи утверждают, что основные проблемы с опорно-двигательным аппаратом у людей начинают появляться с наступлением именно этого возраста. Также имеет место начало нарушений умственных способностей мозга.

Защиту нервным соединениям создает меланин, который создает так называемый барьер от вредных веществ. После 39 лет организм начинает все хуже производить меланин, в результате чего стареет также и нервная система. Это ведет к нарушению не только когнитивных, но и физических возможностей организма.

По утвреждению исследователей, старение мозга можно замедлить. Для этого в обязательном порядке необходимо пересмотреть рацион питания. Наиболее эффективной в этом плане считается общеизвестная средиземноморская диета. Медики утверждают, что она позволяет не только улучшить самочувствие в целом, но и благотворно скзаывается на работе головного мозга.

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