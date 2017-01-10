



В Китае обнаружена усыпальница с древней фреской - 10.01.2017 10:46

В китайской провинции Хунань археологи обнаружили уникальную древнюю гробницу. Возраст данной усыпальницы составляет порядка 14 тысячи лет.

Ширина гробницы составляет 2 метра при длине порядка 14 метров. Ориентировочсно, она может быть построена примерно в 420-589 годы, то есть, в период, когда правили Южные и Северные Династии.

Однако существенный интерес представляют также обнаруженные внутри усыпальницы находки. Особое внимание ученые уделили фреске, на которой изображены две горничные. Судя по изображению, одеты они в блинныеюбки, а также пальто, которые открывают плечи.

По словам экспертов, данное изображение поистине удивительно, поскольку оно относится к самым древним стенным росписям, когда-либо обнаруженным в провинции Хунань.

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