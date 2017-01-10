



Прогноз погоды на зиму 2017 - 10.01.2017 10:32

Метеорологи отмечают, что зима-2017 отметится сильными и затяжными морозами. Также не стоит исключать и дождевых бурь. Что касается осени-2017, то он будет относительно теплой и благоприятной.

Глава украинского гидрометцентра Николай Кульбида отметил, что в нынешнем году погода снова продолжит ставить температурные рекорды. Температурные показатели как летом, так и зимой будут значительно превышать нормальные отметки. Намеченная тенденция наобщее потепление продолжится и в новом году. Зимой стоит ожидать сильных, крепких морозов, оттепелей. Погода летом, по словам Кульбиды, будет знойной, с ливнями и даруемой ими прохладой.

Заведующая отделением климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды метеорологической Нацакадемии Вазира Мартазинова отмечает, что в течение года вполне ожидаемы температурные скачки.

По словам Мартазиновой, зима не будет характеризоваться стабильными температурами. В течение зимы ожидается порядка 20-25 морозных дней. В конце текущего месяца холоднее всего будет в последние дни января - до -10. В феврале воздух опустится до отметки -14, примерно 10-11 февраля. Уже после этого погода начнет обратать весенний характер.

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