



Отключение света в Черновцах 10 01 2017 - 10.01.2017 09:26

Энергокомпания Черновцыоблэнерго сообщает, что во вторник, 10 января, более 50 улиц областного центра будут частично отключены от электроснабжения.

Соответствующую информацию опубликовали на сайте энергокомпании.

Как отмечается, ремонтные работы будут осуществляться в период с 9:00 до 16:00. Без света будут жители по следующим адресам:

ул.Благоева 1-3, 2-8, ул.Испасовская 1-7, 2-14, ул.Казанская 1-17,2-10, ул.Курская 1-5, 2-26, ул.Маршала Рибалко 1-25, 2-30, ул.Ростицкая 17-29, 20а, 22,26-32, ул.Селятинская 3,3а,17-39, 24-44, ул.Сергеевская 2-8, пер. Стрыйский 2,18, 1-й пр. Ходоровский 1-25, 2-20, 2-й пр. Ходоровский 2-26,1-25, пер.Яснопольский, ул.Каспийскач 1-39,2-28, 34,40-50, ул.Маршала Рибалко 2, ул.Нахимова 1-55, 2-56, ул.Писарева 1-11, 2-10, ул.Синявского вся, ул.Стрыйская, ул.Тбилисская 3-13, 8-18, ул.Хмельницкого Б., ул.Березовская (И.Килару) 37,48,60,74,75,84, ул.Вашковская 48-68, вул.Вербовая 15,19-49, 10-28, ул.Ореховская, ул.Заставнянская 184-196, ул.Краматорская 1-5, 2-20, ул.Плосковская 1-13,2-10, ул.Рыбинская 1-5а, ул.Рогознянская 3-17, 14-26, ул.Ореховская, 49б-67, 80-96, ул.Рогознянская 2-10,1а 1-й пр. Рогознянский 8,13,15, ул.Вижницкая, ул.Грузинская 1-7, 2-12, ул.Глибоцкая 1г,1в,2-12, ул.Кельменецкая 7-17, ул.Межибродская 1-19, 2-12 ул.Соннечная 13,26,28, ул.Гомельская 1,2,2а,13-17, ул.Цветочная 1-15, 2-12, ул.Моторная вся, ул.Оршевская 1-17, 2-10, ул.Перекопская 11, 12,18а, 13-17,14-22, ул.Замостянская вся, ул.Солнечная 1-11,2-24, пер. Межибродский 1-21, 2-14, ул.Вашковская, ул.Гомельская 1-5,4-8, ул.Перекопская, пер. Перекопский 1-17, 2-30 ул.Подольская 1а, 2-8 ул.Белостоцкая 2-8, 1-13, пер. Ленковский 1-5,2-10, ул.Сиреневая 25-29 ул.Вербная 15а-17,6б-10б ул.Альпийская 2-16, 1-17 1-й пр. Степного 1, 2-й пер. Урицкого весь, ул.Вашковска вул.Илиуцы, 1-17,2-22 пер. Илиуцы 1-17,2-20 ул.Киселевская 1-23,2-10 ул.Сочинская 1,3, 3а, 2,12,20 1-й пр. Сочинский весь, 2-й пр. Сочинский весь, вул.Степового Я. 1-15,17б, 16 ул.Вижницкая 78-108;81-93,120в,128в ул.Каховская 1-9, 2-8 ул.Кронштадская 1-9, 2-4,27в , І пр. Кронштадский 2-16,3-11, ІІ пр. Кронштадский 2-18,1-5, ІІІ пр. Кронштадский 2-20,1-15, ул.Темирязева 1-9, 2-12,16, пер. Темирязева весь, ул.Вижницкая, 1-й пер.Вижницкий 1-9,2-10, 2-й пер.Вижницкий 1-9,2-8, ул.Владивостокская, 1, 2,2а ул.Глинницкая 1,3,2-16 ул.Глинницкая 16а-28,7,9 ул.Кельменецкая 2-8, ул.Межибродская 14-22, 21-25 ул.Нишенского 1-5, 2-6 ул.Прикарпатская 6-16,5-13 ул.Сахалинская вся, ул.Сочинская 6,8,16, ул.Темирязева 11-27, 14,18-30 ул.Веренчанская 2,2а,2б,4, ул.Лазурная 1-3,3б,2,2а, ул.Лужанская 2-8,5-9 1.

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