Список Магнитского пополнили еще пятью именами

- 10.01.2017 09:15
Список Магнитского пополнили еще пятью именами

США расширили антироссийский "черный список", также известный как список Магнитского. В него вошел Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун - подозреваемые в убийстве Александра Литвиненко, а также главу СКР Александра Бастрыкина.

Как информируют в Управлении контроля зарубежных активов инистерства финансов США,  также список Магнитского пополнили еще двое человек - это следователь Станислав Гордиевский, и также Геннадий Пласкин, который является номинальным владельцем "Универсального банка сбережений".

Стоит отметить, что отношения между Россией и США вновь обретают напряженный характер. Представители официального Вашингтона пока что не объяснили, чем вызвано решение расширить санкционнный список.

Спикер Госдепа Джон Кирби отметил, что каждый из пяти вышеназванных лиц был внесен в список по результатам напряженной проверки. По словам Кирби, все эти люди играют важную роль в работе репрессивной машины правовой системы РФ либо же причастны  тяжелым нарушениям прав человека.

Платиновая Буковина

Ключові слова: санкционный список США, санкции США против России, список Магнитского

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