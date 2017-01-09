



На Маланку в Черновцах потеплеет - метеорологи - 09.01.2017 16:41

Уже с 11 января на Буковине морозы начнут потихоньку ослабевать. Об этом сообщает главный сипоптик Черновцов Татьяна Негадайлова.

По словам начальника Черновицкого гидрометцентра, до конца текущей недели погода сохранит сво типично зимний характер - снег и низкие температуры. Впрочем, самые сильные морозы уже позади - они были на Рождество.

В дальнешем, отмечает синоптик, морозы до -20 градусов возможны, однако, только в горных районах Буковины.

Уже ближе к середине месяца, на Маланку, в ночное время ожидается от -5 до -8 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до нулевой отметки. Вполне возможны осадки в виде небольшого снега.

Напомним, Маланка 2017 в Черновцах состоится 15 января 2017 года, в ближайшее воскресенье.

Платиновая Буковина, Черновцы

Всі новини