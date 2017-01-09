



Погода в Украине - запад продолжит засыпать снегом - 09.01.2017 15:43

В западных областях Украины в ближайшее время ожидается очередное ухудшение погодных условий. Как сообщают синоптики, сильные порывы ветра и снегопады ожидаются в Карпатах, Прикарпатье, а также в Хмельницкой области.

Информацию об этом озвучили в Госслужбе по чрезвычаным ситуациям со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Так, на западе ожидаются сильные метели, порывы ветра, обильные снегопады. Кроме того, спасатели предупреждают о третьем уровне опасности схода лавин в горах.

В восточных областях, а также на побережье Азовского моря ожидается гололед. В Харьковской области синоптики прогнозируют сильный гололед, а также налипание мокрого снега.

Платиновая Буковина

Всі новини