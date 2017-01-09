



Турция не пересмотрит позицию по Украине ради Москвы - 09.01.2017 15:09

Турция выступает в поддержку территориальной целостности Украины. Того же мнения Анкара придерживается и в плане Грузии.

Согласно заявлению министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, Турция высоко ценит сотрудничество с РФ, однако несмотря ни на что, не планирует пересматривать свою позицию в отношении конфликтов, которые имеют место в Украине и Грузии. Об этом Чавушоглу заявил в рамках выступления на IX Конференции послов в Анкаре.

Чавушоглу подчерекнул, что Турция не признает аннекции украинских земель.

При этом, глава турецкого МИДа отметил, что с Россией очень важно сотрудничать в сирийском вопросе. Турция, по его словам, выступает в поддержку целостности Сирии в политическом и территориальном плане. Министр также выразил надежду на улучшение отношений с Соединенными штатами Америки. В особенности, Турция находится в ожидании экстрации проповедника и известного общественного деятеля Фетуллахи Гюлена. Отметим, что из-за приверженности к нему в турецком МИДе 7 января были уволены 350 сотрудников. Гюлена, напомним, обвиняют в организации государственного переворота в Турции.

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