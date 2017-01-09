Особенности начисления стипендий льготникам 2017- 09.01.2017 14:42
Для выплаты социальных стипендий Кабинет Министров Украины определил семь льготных категорий.
Так., во время обучения в вузах на льготы могут расчитывать дети-сироты, а также дети, лишенные родительской опеки. Также в перечень получателей соцстипендий вошли пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС, также шахтеры-инвалиды І или ІІ группы, шахтеры с определенным трудовым стажем и дети таких горняков, а также дети погибших шахтеров.
В перечень льготников также зачислены лица-участники боевых действий и их дети.
Если один из родителей пропал без вести или погиб в зоне проведения антитеррористической операции, вооруженного конфликта или боевых действий, то ребенку также полагается социальная стипендия. Соцстипендии также начисляются детям - внутренне перемещенным лицам, а также детям, один из родителей которых погиб во время массовых акций общественного протеста.
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