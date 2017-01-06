Черновчане получают СМС от мошенников- 06.01.2017 11:08
В редакцию сайта Платинова Буковина обратилась черновчанка, которая могла стать жертвой мошенников.
На ее телефон пришло СМС о том, что она выиграла автомобиль, однако ни в каких акциях "победительнца" не участвовала. После этого позвонил женский голос с номера +38 (073) 451-65-43 с сообщением о выиграше автомобиля, однако с обязательным условием оплатить 3800 грн. Ни имени ни фамилии так называемого Победителя звонившая не знала.
Наша читательница зашла на сайт, указанный в акции и действительно, ее номер был указан в числе победителей. На сайте, где на главной странице есть орфографические ошибки, указано о внимательном прочтении участия в Акции - не подкопаешься.
Суть данного мошеннчества в том, что все 10 "победителей" заново участвуют в розыгрыше, но уже между собой. Нетрудно догадаться об исходе розыграша, как и о том, что речь идет о сумме 38 тысяч гривен, которые станут неплохой антикризисной компенсацией после новогодних праздников для мошенников.
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