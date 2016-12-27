



Черновицкой филармонии предлагают присвоить статус Национальной - 29.12.2016 14:17

Депутаты черновицкого городского совета намерены обратитья к Президенту Украины и Министерству культуры с прошением о предоставолении Черновицкой областной филармонии статуса "Национальной".

Данный 29 декабря на сессии городского совета Черновцов подняла член исполнительного комитета Наталья Фрунзе.

По ее словам, это достаточно давний и даже болезненный вопрос, то, о чем так мечтал ныне покойный генеральный директор фиолармонии Анатолий Вознюк. Потому Наталья Фрунзе предлагает разрешить данный вопрос в память о директоре.



Решение было поддержано депутатами городского совета. Таким образом, в ближайшее время в Киев будет направлено соответственное обращение.

Напомним, что недавно Наталья Фрунзе на своей странице в Facebook написала обращение к депутатам Верховной Рады с Буковины, а также к депутатам Черновицкого городского совета по поводу присвоения Черновицкой областной филармонии статуса "Национальной".

Платиновая Буковина, Черновцы

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