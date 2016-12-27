



На границе Армении с Азербайджаном разгорелся бой - 29.12.2016 12:08

Боевое столкновение началось сегодня, 29 декабря, утром на северо-восточной границе Армении с Азербайджаном.

По заявлению пресс-секретаря Министерства обороны Армении Арцруна Оганесяна, речь идет о диверсии, которую совершили военные из Азербайджана. Так, по заявлению Оганесяна, в бой вступили подразделения Вооруженных сил Армении.

Боевиые действия длятся по настоящий момент. В особенности, обстрел осуществляется с использованием гранатометов и снайперских винтовок. Армения держит ситуацию под контролем, пресекая любые попытки противника проникнуть на территорию страны.

Различные источники сообщают, что диверсия имела место со стороны Баку. В результате погибли трое армянских военнослужащих, а именно - один офицер и двое рядовых солдат.

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