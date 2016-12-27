



Украина призывает ООН усилить давление на РФ - 29.12.2016 11:53

Украина обратилась к странам-членам ООН оказать на Россию усиленное давление по причине нарушения основных положений декларации и конвенций в сфере прав человека Москвой.

Соответственное сообщение было опубликовано на сайте МИДа Украины. Представители министерства отмечают, что Россия продолжает упорно нарушать международные соглашения, законы и обязательства. По информации чиновников, на территории России незаконно удерживаются порядка 17 граждан Украины.

В оккупированном Крыму еще больше украинцев задержаны и арестованы без законных на то оснований. В оккупированных районах Луганской и Донецкой областей российско-террористические группировки удерживают около сотни украинских граждан в ужасных условиях.

Министерство иностранных дел Украины требует немедленно и без дополнительных условий освободить всех украинцев, удерживаемых незаконно, а также прекратить репрессии и политическое преследование. Наряду с этим Украина призывает членов ООН усилить давление на Россию, в частности, ввиду пыток, которые имеют место в тюрьмах РФ.

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