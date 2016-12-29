



В Черновцы вернулся снег и мороз - 29.12.2016 11:29

Период потепления в Черновцах и области сменился похолоданием, отмечают в Укргидрометцентре.



Так, на территории Буковины в дневное и ночное время 29-30 декабря ожидаются температурные показатели с отрицательными отметками.

Так, если днем столбики термометров будут показывать от -1 до -3, то в ночное время температура воздуха снизится примерно до -6 градусов по Цельсию.

Кроме того, в четверг, 29 декабря, ожидаются осадки в виде снега.

Платиновая Буковина, Черновцы

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