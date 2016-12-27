



Последствия глобального потепления проявятся уже через 10 лет - 28.12.2016 10:56

Существенное влияние глобального потепление будет ощутимо на Земле уже через 10 лет, отмечают климатологи. Последствия скажутся далеко не самым лучшим образом практически на всех живых организмах, вплоть до вымирания тех или иных видов.

По утверждениям ученых, по всему миру проводились мероприятия по сохранению климата и природы, однако они заявляют, что точка невозврата в вопросе глобального потепления, к сожалению, уже пройдена. В связи с этим на Земле ожидаются в ближайшие 10 лет различные стихийные бедствия - наводнения, извержения вулканов, цунами и землетрясения, а также многие другие изменения.

Наряду с изменениями климата, на планете могут образоваться новые вирусы, которые спровоцируют возникновение ранее неизвестных человечеству заболеваний.

Сейчас климатологи совместо со специалистами из других областей науки по всему свету ищут способы, которые помогут защитить планету и человечество от глобального потепления и его последствий.

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