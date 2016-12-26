В Москве Евромайдан признали государственным переворотом- 27.12.2016 16:44
Иск бывшего депутата от Партии регионов Владимира Олейника был удовлетворено Дорогомиловским судом Москвы. Отметим, что события Евромайдана в суде были признаны государственным переворотом.
Как подчеркивают представители суда, в ходе рассмотрения дела были осуществлены допросы, в которых участвовали экс-президент Украины Виктор Янукович и бывший премьер Николай Азаров.
В формулировке московского суда переворот был признан общеизвестным фактом, который очевиден и в дополнительном доказывании не нуждается.
Представитель гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская, которая является экспертом политической подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, высказала свое мнение по поводу суда и его выводов.
Айвазовская в своем Facebook написала, что решения районных судов Москвы для Украины не будут нести никаких последствий юридического либо какого-то другого характера. Эксперт отметила, что таким образом только экс-регионал Олейник, подавший иск, лишний раз напомнил о себе.
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